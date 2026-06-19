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Талалаев: с Ромащенко «Урал» вышел бы в РПЛ — руководителям немножко не хватает терпения

Талалаев: с Ромащенко «Урал» вышел бы в РПЛ — руководителям немножко не хватает терпения
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об уходе Мирослава Ромащенко из «Урала». Специалист покинул команду в декабре 2025 года. Без него екатеринбургский клуб не смог пробиться в Мир РПЛ по итогам сезона-2025/2026, проиграв в стыковых матчах махачкалинскому «Динамо».

«Когда у Ромащенко был не лучший период в «Урале», мы пообщались, раскрою небольшой секрет — он немного отошёл от собственных взглядов на игру и результат, одержал четыре-пять побед, стабилизировал ситуацию. Я был уверен: с Ромащенко «Урал» вышел бы в РПЛ. Иногда руководителям немножко не хватает терпения. А тренер познаётся не тогда, когда у него всё в порядке, а в тяжёлые моменты. Здесь чисто человеческие слова поддержки особенно важны. Поэтому я чаще контактирую с товарищами, коллегами, когда людей увольняют или они долго находятся без работы. А когда человек при деле и всё у него хорошо — зачем я буду его теребить?» — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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