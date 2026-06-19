Талалаев: у Васи Уткина трудно было добиться прямой похвалы, а тут звонок: «Молодец»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о похвале со стороны известного комментатора Василия Уткина. Журналист ушёл из жизни в 2024 году, в возрасте 52 лет.

— По дороге на интервью я включил в машине аудиокнигу Василия Уткина — и удивительным образом сразу попал на фрагмент о вас. Не читали?

— Ещё нет, но друзья рассказали, что там есть место, где Вася два хороших слова обо мне сказал.

— Чуть больше двух. В 2007 году он включил вас в топ-10 любимых комментаторов, а среди футболистов назвал вообще лучшим.

— Помню то время. У меня друг живёт в Сан-Ремо, мы вместе поехали в Монако на Суперкубок УЕФА, «Севилья» — «Барселона» играли. Прилетели заранее, хорошо проводили время, встречались с футбольными людьми — для репортажа я набрал море информации и впечатлений. Комментировать должен был один, но за три минуты до стартового свистка полетела вся гарнитура! Я в панике, звоню на «Спорт»: «Что делать?» Отвечают: «Комментируй по телефону». Попросил жену денег на счёт побольше закинуть, чтобы связь не прервалась. Так первый тайм в трубку и откомментировал. Возвращаюсь в Москву — звонок от Васи: «А ты молодец! Для первого самостоятельного репортажа хорошо справился». Мне потом Арнольдыч, Микулик [известный спортивный журналист], рассказал, что от Уткина в принципе трудно было добиться прямой похвалы. У меня тоже есть фирменная фраза из одного фильма: «Ненавижу хвалить людей». Это, конечно, шутка, но мои пацаны знают: комплиментов от меня дождаться сложно. При этом они для меня — самые лучшие, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.