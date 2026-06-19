Ламин Ямаль высказался о готовности сыграть с Саудовской Аравией

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о своей готовности к предстоящему матчу команды. В рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 Испания сыграет с Саудовской Аравией (21 июня). Ямаль заявил, что не видит необходимости в своём выходе в старте, но если это произойдёт, он не отыграет все 90 минут матча.

«Ещё слишком рано, в этом нет необходимости. Нахожусь в процессе адаптации, сейчас не время играть весь матч, но могу играть столько минут, сколько захочет тренер.

Очевидно, должны победить в воскресенье, потому что мы в числе фаворитов. Хочу быть на поле. В конце концов, даже если знаешь, что не можешь играть все 90 минут, всегда хочешь быть на поле, чтобы помочь команде», – приводит слова Ямаля RTVE.

После своего первого матча на ЧМ-2026 с Кабо-Верде (0:0) сборная Испании занимает третье место в группе H. В той встрече нападающий вышел на поле на 71-й минуте.