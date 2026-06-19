«МЮ» хочет купить нападающего, стоимость которого оценивается в € 75 млн — Caught Offisde

«Манчестер Юнайтед» активно работает над поиском нового нападающего, который стал бы ощутимым конкурентом для Беньямина Шешко и мог бы в полной мере заменить того при необходимости. Об этом сообщает Caught Offisde.

Главной целью манкунианцев в этом направлении является Виктор Осимхен из «Галатасарая», однако в клубе понимают, что совершить этот трансфер будет непросто и из-за финансовой стороны вопроса. Альтернативами являются Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Душан Влахович («Ювентус»), Эли Крупи («Борнмут») и Роберт Левандовски, покидающий «Барселону». Отмечается, что работа над сделкой будет зависеть и от продажи Маркуса Рашфорда, ведь если он останется в команде, нового исполнителя добавить в состав станет гораздо сложнее.

Трансферная стоимость Осимхена оценивается в € 75 млн. В 33 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 22 гола и отдал восемь ассистов.