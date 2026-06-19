Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» хочет купить нападающего, стоимость которого оценивается в € 75 млн — Caught Offisde

«МЮ» хочет купить нападающего, стоимость которого оценивается в € 75 млн — Caught Offisde
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» активно работает над поиском нового нападающего, который стал бы ощутимым конкурентом для Беньямина Шешко и мог бы в полной мере заменить того при необходимости. Об этом сообщает Caught Offisde.

Главной целью манкунианцев в этом направлении является Виктор Осимхен из «Галатасарая», однако в клубе понимают, что совершить этот трансфер будет непросто и из-за финансовой стороны вопроса. Альтернативами являются Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Душан Влахович («Ювентус»), Эли Крупи («Борнмут») и Роберт Левандовски, покидающий «Барселону». Отмечается, что работа над сделкой будет зависеть и от продажи Маркуса Рашфорда, ведь если он останется в команде, нового исполнителя добавить в состав станет гораздо сложнее.

Трансферная стоимость Осимхена оценивается в € 75 млн. В 33 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 22 гола и отдал восемь ассистов.

Материалы по теме
Сериал «Всё или ничего» о «Манчестер Юнайтед» выйдет летом 2027 года — официально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android