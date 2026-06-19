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Сборная Норвегии привезла свыше тонны собственной еды на ЧМ-2026

Сборная Норвегии привезла свыше тонны собственной еды на ЧМ-2026
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Сборная Норвегии привезла с собой более тонны собственной еды на чемпионат мира — 2026. Об этом сообщает Diario AS.

В список еды, привезённой на базу Норвегии в Гринсборо (Северная Каролина, США), входят 6000 апельсинов, 300 кг атлантического лосося и белой рыбы, а также 116 кг норвежского бурого сыра. Помимо этого, вместе с игроками и тренерским штабом приехал их собственный шеф-повар. Такая подготовка направлена на обеспечение постоянного качества диеты игроков и исключение любых рисков, связанных с питанием, которые могут повлиять на их пищеварение, качество сна или готовность к матчам.

После победы над Ираком в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 (4:1) Норвегия занимает первое место в группе I. В следующих турах группового этапа турнира ей предстоит сыграть с Сенегалом (23 июня) и Францией (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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