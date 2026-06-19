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Сборная Мексики в четвёртый раз заняла первое место в группе на ЧМ

Сборная Мексики в четвёртый раз заняла первое место в группе на ЧМ
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Сборная Мексики обыграла Южную Корею со счётом 1:0 в матче 2-го тура группы А чемпионата мира 2026 года. Таким образом, мексиканская национальная команда в четвёртый раз заняла первое место в группе на ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJose в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Ромо – 50'    

В 1994 и 2002 году сборная Мексики также выходила из группы с первого места и выбывала в 1/16 финала чемпионата мира. В 1986 году мексиканской команде удалось дойти до четвертьфинала турнира.

В 3-м туре южнокорейская национальная команда встретится с ЮАР (25 июня). Мексика в 3-м туре сыграет с Чехией (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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