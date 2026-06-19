«Челси» планирует подписать Диогу Кошту — Daily Mirror

«Челси» может подписать голкипера португальского «Порту» Диогу Кошту, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, новый главный тренер английского клуба Хаби Алонсо собирается укрепить линию защиты. Сейчас Кошту рассматривается в качестве возможного трансфера.

В данный момент «Порту» оценивает Кошту в € 60 млн, однако эта сумма может увеличиться, если голкипер проявит себя на чемпионате мира по футболу — 2026.

В минувшем сезоне Кошту провёл 49 матчей, из которых 26 — «сухие». Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.

Напомним, «Порту» досрочно выиграл чемпионат Португалии в сезоне-2025/2026.