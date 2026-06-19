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Многолетний тренер вратарей «Урала» покидает команду

Многолетний тренер вратарей «Урала» покидает команду
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Многолетний тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв покидает екатеринбургскую команду. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Тренерская карьера Шпилёва началась в молодёжной команде «шмелей». С января 2015-го специалист был назначен на должность тренера вратарей главной команды, где работал 12 сезонов, в 10 из которых клуб выступал в Российской Премьер-Лиге. За это время специалист успел поработать с Юрием Жевновым, Ярославом Годзюром и Александром Селиховым. Из системы клуба в профессиональную команду перешли Дмитрий Арапов, Олег Баклов, Алексей Мамин, Иван Кузнецов.

Помимо этого, в «Урале» выступал нынешний голкипер московского «Спартака» Илья Помазун, который перезапустил карьеру в екатеринбургской команде, придя из ЦСКА.

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