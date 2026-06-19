Андреас Кристенсен продлит контракт с «Барселоной» — Романо

Полузащитник Андреас Кристенсен подпишет новое соглашение с «Барселоной». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, стороны подпишут трудовой договор, срок действия которого будет рассчитан до лета 2028 года. Клубы из Англии и Италии интересовались футболистом, но его приоритетом являются сине-гранатовые.

В прошедшем сезоне Кристенсен принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Ранее хавбек выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Челси».