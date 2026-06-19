Алжирская федерация футбола подала жалобу на судейство в матче с Аргентиной в ФИФА

Алжирская федерация футбола подала жалобу в ФИФА по поводу ошибок, допущенных польским арбитром Шимоном Марциняком в матче сборных Алжира и Аргентины на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает TSA.

В своей жалобе федерация сообщает о двух серьёзных фолах со стороны аргентинских игроков, которые остались безнаказанными. Первым из них является удар нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по икроножной мышце защитника Алжира Айсса Манди на 31-й минуте. Несмотря на явный удар шипами, Марциняк не показал даже жёлтую карточку.

В качестве второй судейской ошибки назван удар локтем, нанесённый аргентинским полузащитником Алексисом Мак Алистером в лицо алжирского полузащитника Ибрахима Маза на 74-й минуте. Алжирец упал на поле, однако пенальти назначен не был.

Матч, прошедший 17 июня, закончился со счётом 3:0 в пользу Аргентины. Капитан команды Лионель Месси оформил хет-трик, забив на 17-й, 60-й и 76-й минутах. По результатам 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Аргентина и Алжир занимают первое и четвёртое места соответственно в группе J.