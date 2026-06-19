Инсайдер Романо сообщил причину, по которой Кристиан Пулишич не сыграет с Австралией

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич не сможет помочь своей команде в матче 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Австралии из-за повреждения. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отмечается, что игроку мешает травма икроножной мышцы. Напомним, в матче 1-го тура с Парагваем (4:1) футболист ощутил дискомфорт и не смог доиграть до финального свистка.

В заключительном туре группового этапа мирового первенства звёздно-полосатые сыграют с командой Турции 26 июня. Эта игра состоится на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск.