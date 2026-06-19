Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В этом нет ничего нового». Ламин Ямаль — о своей популярности

«В этом нет ничего нового». Ламин Ямаль — о своей популярности
Комментарии

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, как относится к собственной популярности. Он также прокомментировал своё изображение на одном из зданий рядом с «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США).

«Отношусь к этому спокойно, в этом нет ничего нового. Знаю, кто я, как в Испании, так и за её пределами. Стараюсь выкладываться на полную, люди хотят этого. Если у тебя есть такое изображение на таком здании, это потому, что ты можешь делать на поле, что нравится людям, что заставляет их с нетерпением ждать твоей игры», – приводит слова Ямаля RTVE.

В первом матче сборной Испании на ЧМ-2026 с Кабо-Верде (0:0) нападающий вышел на поле на 71-й минуте. В следующих турах группового этапа турнира Испания встретится с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ямаль высказался о хет-трике Месси на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android