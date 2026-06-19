«В этом нет ничего нового». Ламин Ямаль — о своей популярности

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, как относится к собственной популярности. Он также прокомментировал своё изображение на одном из зданий рядом с «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США).

«Отношусь к этому спокойно, в этом нет ничего нового. Знаю, кто я, как в Испании, так и за её пределами. Стараюсь выкладываться на полную, люди хотят этого. Если у тебя есть такое изображение на таком здании, это потому, что ты можешь делать на поле, что нравится людям, что заставляет их с нетерпением ждать твоей игры», – приводит слова Ямаля RTVE.

В первом матче сборной Испании на ЧМ-2026 с Кабо-Верде (0:0) нападающий вышел на поле на 71-й минуте. В следующих турах группового этапа турнира Испания встретится с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).