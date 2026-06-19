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Канадец Коне перенёс операцию и пропустит оставшуюся часть ЧМ-2026

Канадец Коне перенёс операцию и пропустит оставшуюся часть ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне успешно перенёс операцию по устранению переломов малоберцовой и большеберцовой костей. Об этом сообщает пресс-служба канадской национальной команды в социальной сети X.

Ожидается, что футболист полностью восстановится, но пропустит оставшуюся часть чемпионата мира по футболу 2026 года.

Напомним, в матче 2-го тура ЧМ-2026 со сборной Катара (6:0) Коне на 55-й минуте получил серьёзную травму левой ноги в результате жёсткого подката защитника Катара Ассима Мадибо, после чего покинул поле на носилках.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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