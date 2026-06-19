Канадец Коне перенёс операцию и пропустит оставшуюся часть ЧМ-2026

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне успешно перенёс операцию по устранению переломов малоберцовой и большеберцовой костей. Об этом сообщает пресс-служба канадской национальной команды в социальной сети X.

Ожидается, что футболист полностью восстановится, но пропустит оставшуюся часть чемпионата мира по футболу 2026 года.

Напомним, в матче 2-го тура ЧМ-2026 со сборной Катара (6:0) Коне на 55-й минуте получил серьёзную травму левой ноги в результате жёсткого подката защитника Катара Ассима Мадибо, после чего покинул поле на носилках.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.