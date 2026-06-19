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Даниил Уткин вернулся в «Краснодар»

Даниил Уткин вернулся в «Краснодар»
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Полузащитник и воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин вернулся в стан чёрно-зелёных.

«Воспитанник академии снова будет выступать в составе быков. Полузащитник присоединился к клубу в статусе свободного агента и подписал контракт до лета 2029 года. Добро пожаловать домой, Даниил!» — сообщает телеграм-канал «Краснодара».

С 2022 года футболист выступал в составе «Ростова», после чего на правах аренды также играл за грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику» и московское «Торпедо». В минувшем сезоне хавбек провёл 13 матчей в Первой лиге за автозаводцев, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

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