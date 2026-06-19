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Андрей Ещенко дал комментарий на тему своего будущего на фоне проблем в «Кубани»

Андрей Ещенко дал комментарий на тему своего будущего на фоне проблем в «Кубани»
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Тренер Андрей Ещенко, возглавлявший «Кубань», высказался о своём будущем на фоне проблем клуба с лицензированием для участия во Второй лиге.

— Жалко и обидно, что так получается, но это футбол. В финансовом плане не так много выиграли, футболисты же на контрактах, придётся выплачивать большие суммы [за расторжение], поэтому нужно было бы пройти лицензирование и участвовать дальше.

— Ваше будущее?
— Мой контракт истёк 15 июня. Пока обсуждаем с руководством, но я, скорее всего, покину клуб. Надо работать, набираться опыта, возможно, уходить помощником главного тренера по защите. После самостоятельной работы не вижу ничего плохого, чтобы войти в чей‑то штаб. Я ещё не такой маэстро, как Романцев, Газзаев или Сёмин, поэтому мне надо работать, работать и работать.

— С «Кубанью» может быть договорённость, что вы вернётесь, когда команда снова будет играть в профессиональном футболе?
— Если команда и начнёт выступление, это будет Вторая лига «Б». Это постоянные разъезды на автобусе, а я на них накатался, так что хватит, — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

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