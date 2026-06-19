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«Снова дома». Даниил Уткин высказался после возвращения в «Краснодар»

«Снова дома». Даниил Уткин высказался после возвращения в «Краснодар»
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Полузащитник и воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин высказался после возвращения в краснодарскую команду.

«Всем привет, я снова дома. Рад вернуться туда, где всё начиналось. До встречи на футбольных полях. Вперёд, «быки!» — сказал Уткин в видео в телеграм-канале «Краснодара».

За «Краснодар» Уткин провёл 64 матча во всех турнирах в период с 2018 по 2021 год. С 2022 года футболист выступал в составе «Ростова», после чего на правах аренды также играл за грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику» и московское «Торпедо». В минувшем сезоне хавбек провёл 13 матчей в Первой лиге за автозаводцев, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

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