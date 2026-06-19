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Андрей Ещенко оценил период работы в качестве главного тренера «Кубани»

Андрей Ещенко оценил период работы в качестве главного тренера «Кубани»
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Тренер Андрей Ещенко, возглавлявший «Кубань», оценил итоги своей работы в краснодарском клубе. По итогам прошлого сезона кубанцы заняли последнее, 10-е место, в турнирной таблице второго этапа дивизиона «А» группы «Серебро».

— Как бы вы оценили первый самостоятельный сезон в роли главного тренера?
— Где‑то можно было быть пожёстче, но подобное возможно только если есть стабильность, когда футболисты получают зарплату вовремя. Ребята выжимали из себя много, ездили на автобусах по всей стране. Считаю, в любой ситуации нужно оставаться профессионалом, нужно продавать себя, о чём я им и говорил. У нас три человека ушли в команды Первой лиги, — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

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