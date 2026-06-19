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Бенефис Месси, худший Роналду и топовая Англия. Стрим «Чемпионата» — ЧемпМира#3

Бенефис Месси, худший Роналду и топовая Англия. Стрим «Чемпионата» — ЧемпМира#3
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Чемпионат мира: хет-трик неудалённого Месси расстроил Зидана, дубли Холанда и Мбаппе, ярчайшая Англия с капитаном Кейном, дебютный гол Узбекистана на первенстве планеты и абсолютно провальный матч Роналду — сколько сюжетов подарила нам концовка 1-го тура чемпионата мира! Время обсуждать!

В гости к Илье Никульникову и Владиславу Гурджи заглядывает комментатор Okko Павел Чепурин.

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Илья Никульников;
Владислав Гурджи;
Павел Чепурин.

ЧМ-26: бенефис МЕССИ, худший РОНАЛДУ и топ АНГЛИЯ. ЧемпМира#3

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