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Полузащитник Канады Коне, который пропустит остаток ЧМ-2026, обратился к болельщикам

Полузащитник Канады Коне, который пропустит остаток ЧМ-2026, обратился к болельщикам
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Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне обратился к болельщикам после операции по устранению переломов малоберцовой и большеберцовой костей. Футболист получил травмы в матче 2-го тура чемпионата мира – 2026 с Катаром (6:0). Ожидается, что он сможет полностью восстановиться, однако точно пропустит оставшуюся часть турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

«Аллах никогда не подводил меня — ни разу за всю мою жизнь. Так зачем сомневаться в нём, особенно зная это? Он знает и видит всё ещё до того, как что-либо случилось. У него есть план для всех нас. Эта битва — испытание моей веры в него, моего характера. Если честно, готов к этому, ведь Аллах никогда не бросит тебе вызов, с которым ты не сможешь справиться, а подвергнуться испытанию — лучший дар от бога.

Чувствую вашу любовь и поддержку, честное слово, огромное вам спасибо. Вы даже не можете представить, как я благодарен всем, кто связался со мной и кто молится за меня. Благодарю за это бога, ведь не у всех есть такая удача.

Мои братья-канадцы, для которых я стал помощником тренера, чтобы поддерживать вас из-за боковой. Хочу, чтобы вы знали, что люблю вас всем своим сердцем, наше братство — всё для меня. То, что вы сделали вчера, навсегда останется со мной. Я вернусь совсем скоро, мы продолжим создавать больше воспоминаний вместе», — написал Коне в своих социальных сетях.

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