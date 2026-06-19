США — Австралия: Фримен забил второй мяч американцев на 44-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Австралии. Встреча проходит на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). В качестве главного арбитра выступает Феликс Цвайер (Берлин, Германия). На данный момент счёт 2:0 в пользу «звёздно-полосатых». Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 44-й минуте Алекс Фримен забил второй мяч американцев. Ранее, на 11-й минуте, Кэмерон Бургесс отметился автоголом и вывел звёздно-полосатых вперёд.

В 1-м туре группы D сборная США разгромила Парагвай (4:1), а Австралия обыграла Турцию (2:0). В заключительном туре США встретится с Турцией (26 июня), а Австралия — с Парагваем (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.