Радимов: Сантос и Энрике уже важны для сборной Бразилии

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением о статусе футболистов петербургского клуба Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в сборной Бразилии.

«Дуглас Сантос точно будет в стартовом составе в матче с Гаити. Он провёл отличный матч с Марокко и выглядел одним из лучших по многим оценкам. Луис Энрике тоже неплохо вошёл в игру. Не нужно забывать, что для победы нужны футболисты, способные обыграть один в один, тем самым вскрывая оборону соперника.

Насколько Сантос и Энрике могут стать важными для этой сборной Бразилии? Они уже важны. Думаю, Сантос, действуя против того же Хакими, показал, что он вполне справляется и с подключениями марокканца, и помогал по бровке тому же Винисиусу. Сантос показал свой класс, который демонстрировал в «Зените», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».