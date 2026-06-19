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Радимов: Сантос и Энрике уже важны для сборной Бразилии

Радимов: Сантос и Энрике уже важны для сборной Бразилии
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением о статусе футболистов петербургского клуба Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в сборной Бразилии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дуглас Сантос точно будет в стартовом составе в матче с Гаити. Он провёл отличный матч с Марокко и выглядел одним из лучших по многим оценкам. Луис Энрике тоже неплохо вошёл в игру. Не нужно забывать, что для победы нужны футболисты, способные обыграть один в один, тем самым вскрывая оборону соперника.

Насколько Сантос и Энрике могут стать важными для этой сборной Бразилии? Они уже важны. Думаю, Сантос, действуя против того же Хакими, показал, что он вполне справляется и с подключениями марокканца, и помогал по бровке тому же Винисиусу. Сантос показал свой класс, который демонстрировал в «Зените», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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