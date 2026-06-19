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Авиакомпания American Airlines подарила пассажирам на рейсе в Сиэтл футболки сборной США

Авиакомпания American Airlines подарила пассажирам на рейсе в Сиэтл футболки сборной США
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Авиакомпания American Airlines подарила пассажирам рейса Лос-Анджелес — Сиэтл футболки сборной США. Именно в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» проходит матч 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между национальными командами США и Австралии. Игра проходит в данный момент, счёт — 2:0 в пользу «звёздно-полосатых». Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
США
2-й тайм
2 : 0
Австралия
1:0 Бургесс – 11'     2:0 Фримен – 43'    

В 1-м туре группы D сборная США разгромила Парагвай (4:1), а Австралия обыграла Турцию (2:0). В заключительном туре США встретится с Турцией (26 июня), а Австралия — с Парагваем (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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