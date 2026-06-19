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Защитник сборной Испании Кубарси рассказал о настрое перед матчем с Саудовской Аравией

Защитник сборной Испании Кубарси рассказал о настрое перед матчем с Саудовской Аравией
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Защитник сборной Испании Пау Кубарси высказался о предстоящем матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Саудовской Аравии, который состоится 21 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какой у вас настрой перед матчем с Саудовской Аравией?
— Мы подходим к игре после не самой удачной предыдущей встречи. Хотим одержать победу.

— Вызывает ли сомнения предыдущий матч?
— Знаем, на что способен наш состав, должны всегда сохранять веру в себя. Мы проделали отличную работу и не можем позволить этому импульсу угаснуть. Нужно двигаться дальше.

— Что нужно, чтобы обыграть сборную Саудовской Аравии?
— Нам нужно проявить немного больше стойкости, чтобы найти путь к победе, — приводит слова Кубарси AS.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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