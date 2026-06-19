Защитник сборной Испании Кубарси рассказал о настрое перед матчем с Саудовской Аравией

Защитник сборной Испании Пау Кубарси высказался о предстоящем матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Саудовской Аравии, который состоится 21 июня.

— Какой у вас настрой перед матчем с Саудовской Аравией?

— Мы подходим к игре после не самой удачной предыдущей встречи. Хотим одержать победу.

— Вызывает ли сомнения предыдущий матч?

— Знаем, на что способен наш состав, должны всегда сохранять веру в себя. Мы проделали отличную работу и не можем позволить этому импульсу угаснуть. Нужно двигаться дальше.

— Что нужно, чтобы обыграть сборную Саудовской Аравии?

— Нам нужно проявить немного больше стойкости, чтобы найти путь к победе, — приводит слова Кубарси AS.