Сборная США победила команду Австралии и набрала шесть очков в двух матчах ЧМ-2026

Окончен матч 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Австралии. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «звёздно-полосатые». Встреча состоялась на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. В качестве главного арбитра выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

На 11-й минуте Кэмерон Бургесс отметился автоголом и вывел «звёздно-полосатых» вперёд. На 44-й минуте Алекс Фримен забил второй мяч американцев.

После этой игры США с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы D, Австралия с тремя очками располагается на второй строчке.

В 1-м туре группы D сборная США разгромила Парагвай (4:1), а Австралия обыграла Турцию (2:0). В заключительном туре США встретится с Турцией (26 июня), а Австралия — с Парагваем (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.