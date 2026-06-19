«Ювентус» выкупил Фатиканти у «Лечче»

«Ювентус» выкупил у «Лечче» 21-летнего полузащитника Джакомо Фатиканти. Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери» на официальном сайте команды.

По данным источника, хавбек подписал контракт до 30 июня 2029 года.

Фатиканти перешёл в Турин летом 2024 года и за два сезона в составе Next Gen. Футболист провёл 66 матчей за «Ювентус», забил три гола и отдал пять результативных передач, став одним из ключевых игроков в команде.

Менее двух недель назад Фатиканти дебютировал за национальную сборную Италии в товарищеском матче с Грецией (1:0). Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4,50 млн.