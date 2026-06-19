Капитан Шотландии Эндрю Робертсон высказался перед игрой с Марокко на ЧМ-2026

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказался перед матчем 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Марокко. Игра пройдёт завтра, 20 июня, на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. Начало — в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Знаем, что это фантастическая команда, у них есть опасные игроки по всему полю. Они так хорошо выступили на прошлом чемпионате мира. Мы должны сосредоточиться на своей игре. Наша цель — выиграть матч, их цель — тоже выиграть матч. Надеюсь, к финальному свистку будем праздновать мы», — приводит слова Робертсона официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы С сборная Шотландии победила Гаити (1:0), а сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1). В заключительном туре шотландцы встретятся с Бразилией (25 июня), а марокканцы — с Гаити (также 25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.