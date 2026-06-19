Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан Шотландии Эндрю Робертсон высказался перед игрой с Марокко на ЧМ-2026

Капитан Шотландии Эндрю Робертсон высказался перед игрой с Марокко на ЧМ-2026
Комментарии

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказался перед матчем 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Марокко. Игра пройдёт завтра, 20 июня, на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. Начало — в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Знаем, что это фантастическая команда, у них есть опасные игроки по всему полю. Они так хорошо выступили на прошлом чемпионате мира. Мы должны сосредоточиться на своей игре. Наша цель — выиграть матч, их цель — тоже выиграть матч. Надеюсь, к финальному свистку будем праздновать мы», — приводит слова Робертсона официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы С сборная Шотландии победила Гаити (1:0), а сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1). В заключительном туре шотландцы встретятся с Бразилией (25 июня), а марокканцы — с Гаити (также 25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сборная США уничтожает Австралию! Яркая битва за плей-офф ЧМ-2026! LIVE
Live
Сборная США уничтожает Австралию! Яркая битва за плей-офф ЧМ-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android