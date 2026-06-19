18-летний Задок Йоханна договорился о подписании контракта с «Брайтоном»

18-летний вингер Задок Йоханна договорился о подписании контракта с английским «Брайтон энд Хоув Альбион». Соглашение будет рассчитано до июня 2031 года, его условия пока не разглашаются.

«С нетерпением жду начала работы с Задоком. Видя его игру и его качества, могу сказать, что он игрок, способный влиять на ход матчей в завершающей стадии атаки.

Он ещё молод и ему потребуется время, чтобы адаптироваться к клубу и Премьер-лиге, но за его игрой интересно наблюдать, он демонстрирует тот уровень креативности, который, как знаем, понравится нашим болельщикам.

Он динамичен, быстр и любит обыгрывать соперников. Его качества и способности станут настоящим дополнением к нашим атакующим возможностям», — приводит слова главного тренера клуба Фабиана Хюрцелера официальный сайт «Брайтона».

В сезоне-2025/2026, который Йоханна провёл в шведском АИКе, футболист за 18 матчей забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.