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Виктор Парада хочет перейти в «Спартак» — Noticias De Alava

Виктор Парада хочет перейти в «Спартак» — Noticias De Alava
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24-летний защитник «Алавеса» Виктор Парада хочет перейти в «Спартак», сообщает журналист Noticias De Alava Микель Уриарте.

По данным источника, футболист готов сменить клуб не только из-за финансовой составляющей. Несмотря на то, что «Спартак» не может участвовать в еврокубках, российский клуб является одним из исторически знаменитых клубов своей страны, что привлекает испанца. Руководство «Спартака» также готово принять защитника, так как он усилит оборону в команде.

Сообщается, что Виктору будет предложена зарплата, превышающая его нынешний доход в «Алавесе», а также долгосрочный контракт на четыре сезона.

В минувшем сезоне Парада провел 33 матча, отметившись тремя результативными передачами. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.

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Источник: «Спартак» хочет продлить контракт с 39-летним Довбней
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Новости. Футбол
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