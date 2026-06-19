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«Брайтон» сделал новое официальное предложение по Вушковичу — Фабрицио Романо

«Брайтон» сделал новое официальное предложение по Вушковичу — Фабрицио Романо
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Британский «Брайтон энд Хоув Альбион» сделал новое официальное предложение по защитнику «Тоттенхэма» Луке Вушковичу. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

Предложение составляет пакет на € 45 млн с включёнными бонусами. Ранее сообщалось, что переговоры хорвата с главным тренером «Брайтона» Фабианом Хюрцелером и руководством клуба проходили в положительном ключе. Ожидается, что «Тоттенхэм», уже отклонивший два предложения по хорватскому игроку, вскоре примет окончательное решение о его будущем.

Вушкович провёл сезон-2025/2026 в аренде в немецком «Гамбурге». Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 60 млн.

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