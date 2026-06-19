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Роналдиньо возвращается: легенда возобновит карьеру в серии С — Gazzetta dello Sport

Роналдиньо возвращается: легенда возобновит карьеру в серии С — Gazzetta dello Sport
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Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Милана» Роналдиньо вернётся футбол. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 46-летний футболист достиг соглашения с «Равенной», выступающей в итальянской Серии С. Клубом владеет бизнесмен Иньяцио Чиприани.

«Подписание Роналдиньо — это поистине выдающееся событие для клуба: он был моим кумиром, его влияние на футбол выходит далеко за рамки того, чего он добился на поле», — сказал Чиприани.

По данным источника, о подписании контракта с Роналдиньо будет объявлено 23 июня на торжественном мероприятии в Майами. На нём также будет представлена новая форма клуба.

Роналдиньо не выступал с 2015 года. Он является чемпионом мира, победителем Лиги чемпионов и обладателем «Золотого мяча».

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