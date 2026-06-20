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Вратарь Тибо Куртуа рассказал, где он хотел бы завершить карьеру

Вратарь Тибо Куртуа рассказал, где он хотел бы завершить карьеру
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Вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, где он хотел бы завершить свою карьеру, а также ответил, может ли он вернуться в бельгийский «Генк» — свой первый клуб.

«Для меня «Генк» — это закрытая глава в моей игровой карьере. Думаю, я провёл там хороший год. В «Генке» есть несколько сильных молодых вратарей, поэтому не думаю, что мне нужно возвращаться туда как игроку. Если я смогу завершить свою карьеру в «Реале», это будет моей мечтой и моей целью. Посмотрим, что будет в ближайшие годы», – приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

В сезоне-2025/2026 Куртуа сыграл в 32 матчах испанской Ла Лиги и пропустил 28 голов.

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