Арбитру Феликсу Цвайеру понадобилась помощь в концовке матча сборных США и Австралии

В концовке матча 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Австралии (2:0) главному арбитру Феликсу Цвайеру понадобилась помощь, поскольку он испытал мышечный дискомфорт.

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Помощники Цвайера оказали ему первую помощь, а полузащитник австралийской команды Эйден О'Нил и американский нападающий Фоларин Балогун поочерёдно помогли немцу выпрямить ногу, чтобы убрать болевые ощущения. Помощник рефери Катя Гарсия позднее принесла энергетический гель. После этого Цвайер смог подняться на ноги и доработать матч до конца.

После этой игры США с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы D, Австралия с тремя очками располагается на второй строчке.

В 1-м туре группы D сборная США разгромила Парагвай (4:1), а Австралия обыграла Турцию (2:0). В заключительном туре США встретится с Турцией (26 июня), а Австралия — с Парагваем (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.