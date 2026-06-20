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Вратарь Бельгии Куртуа — о матчах ЧМ-2026: всё кроется в мелких деталях

Вратарь Бельгии Куртуа — о матчах ЧМ-2026: всё кроется в мелких деталях
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа проанализировал матч команды со сборной Египта в рамках 1-го тура ЧМ-2026 (1:1). Футболист также отметил общее напряжение во многих играх турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 1
Египет
0:1 Ашур – 19'     1:1 Хани – 66'    

«Это чемпионат мира. Думаю, Египет хорошо к нему подошёл. У них было два или три игрока, которые пытались нейтрализовать Джереми Доку. В первом тайме мы допустили много ошибок в передачах, нам не хватало ритма. Во втором тайме играли лучше и увидели Бельгию, которую и ожидали увидеть.

Меня поражает количество голов, забитых в последние 5-10 минут. Лёгких матчей не бывает. За исключением пары разгромных результатов, игры очень напряжённые, всё кроется в мелких деталях», – приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

В следующих турах группового этапа Бельгия сыграет с Ираном (21 июня) и Новой Зеландией (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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