Вратарь Бельгии Куртуа — о матчах ЧМ-2026: всё кроется в мелких деталях

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа проанализировал матч команды со сборной Египта в рамках 1-го тура ЧМ-2026 (1:1). Футболист также отметил общее напряжение во многих играх турнира.

«Это чемпионат мира. Думаю, Египет хорошо к нему подошёл. У них было два или три игрока, которые пытались нейтрализовать Джереми Доку. В первом тайме мы допустили много ошибок в передачах, нам не хватало ритма. Во втором тайме играли лучше и увидели Бельгию, которую и ожидали увидеть.

Меня поражает количество голов, забитых в последние 5-10 минут. Лёгких матчей не бывает. За исключением пары разгромных результатов, игры очень напряжённые, всё кроется в мелких деталях», – приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

В следующих турах группового этапа Бельгия сыграет с Ираном (21 июня) и Новой Зеландией (27 июня).