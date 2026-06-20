Роналдиньо не будет играть в Серии C на постоянной основе — Романо

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Милана» Роналдиньо не будет играть за итальянскую «Равенну» из Серии C на постоянной основе. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отмечается, что участие бразильца в жизни клуба ограничится рекламными кампаниями и товарищеским матчем.

На протяжении игровой карьеры Роналдиньо выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». Позднее он также играл в футзал за команды из Индии. Помимо этого, футболист с 1999-го по 2013-й защищал цвета национальной команды Бразилии. В активе футболиста множество наград, среди которых есть и «Золотой мяч».