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«Лидс» хочет подписать Юлиана Брандта и Гарри Уилсона — The Athletic

«Лидс» хочет подписать Юлиана Брандта и Гарри Уилсона — The Athletic
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Английский «Лидс Юнайтед» хочет подписать полузащитника немецкой «Боруссии» из Дортмунда Юлиана Брандта и вингера «Фулхэма» Гарри Уилсона. Об этом сообщает The Athletic. Контракты обоих игроков со своими клубами истекают в конце июня.

Брандт выступает за «Боруссию» с 2019 года. В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 41 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Уилсон уже был готов присоединиться к «Лидсу» в прошлом году, однако сделка сорвалась в последний момент. Сезон-2025/2026 стал лучшим в карьере уэльского футболиста — за 36 матчей в английской Премьер-лиге он смог забить 10 голов и отдать семь результативных передач.

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