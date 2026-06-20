Диаш прокомментировал критику в адрес Роналду после матча с ДР Конго на ЧМ-2026

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш отреагировал на критику в адрес капитана команды Криштиану Роналду после игры с ДР Конго (1:1) в стартовом матче чемпионата мира — 2026.

«Критика не имеет для нас большого значения. Это просто шум, который всегда возникает после неудачного матча. Мы стараемся оградить себя от ненужных обсуждений», — заявил защитник в интервью Independent.

Напомним, Роналду не смог забить и не нанёс ни одного удара в створ ворот в матче Португалии с ДР Конго, который завершился ничьей. По итогам игры футболист подвергся широкой критике со стороны экспертов и СМИ.

Следующая игра сборной Португалии состоится 23 июня. Команда встретится с Узбекистаном в Хьюстоне.