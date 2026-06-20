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Диаш прокомментировал критику в адрес Роналду после матча с ДР Конго на ЧМ-2026

Диаш прокомментировал критику в адрес Роналду после матча с ДР Конго на ЧМ-2026
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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш отреагировал на критику в адрес капитана команды Криштиану Роналду после игры с ДР Конго (1:1) в стартовом матче чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Критика не имеет для нас большого значения. Это просто шум, который всегда возникает после неудачного матча. Мы стараемся оградить себя от ненужных обсуждений», — заявил защитник в интервью Independent.

Напомним, Роналду не смог забить и не нанёс ни одного удара в створ ворот в матче Португалии с ДР Конго, который завершился ничьей. По итогам игры футболист подвергся широкой критике со стороны экспертов и СМИ.

Следующая игра сборной Португалии состоится 23 июня. Команда встретится с Узбекистаном в Хьюстоне.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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