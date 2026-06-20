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«Краснодар» отказался продавать Никиту Кривцова в ЦСКА

«Краснодар» отказался продавать Никиту Кривцова в ЦСКА
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ЦСКА хотел купить полузащитника Никиту Кривцова у «Краснодара». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб обратился к серебряным призёрам прошедшего сезона, но получил решительный отказ. В «Краснодаре» заявили, что Кривцов не продаётся.

В минувшем сезоне Никита Кривцов провёл 40 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Помимо этого, в его активе четыре матча в составе сборной России и 2+1 по системе «гол+пас». По оценке авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает € 7,5 млн.

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