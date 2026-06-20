«Буду готов ко всему». Тибо Куртуа — о подготовке к матчу Бельгии и Ирана

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о своей подготовке к предстоящему матчу с национальной командой Ирана. Встреча в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 пройдёт 21 июня (22:00 мск).

«Иран — команда, которая хорошо сыграла против Новой Зеландии, она много бьёт по воротам, умеет забивать голы и опасна при навесах, поэтому буду готов ко всему. Мы также проделали это с тренерами вратарей: проанализировали всех игроков, оценили их сильные стороны… Я готовлюсь сам», – приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам 1-го тура Бельгия занимает последнее место в группе G.