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«Буду готов ко всему». Тибо Куртуа — о подготовке к матчу Бельгии и Ирана

«Буду готов ко всему». Тибо Куртуа — о подготовке к матчу Бельгии и Ирана
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о своей подготовке к предстоящему матчу с национальной командой Ирана. Встреча в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 пройдёт 21 июня (22:00 мск).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Иран — команда, которая хорошо сыграла против Новой Зеландии, она много бьёт по воротам, умеет забивать голы и опасна при навесах, поэтому буду готов ко всему. Мы также проделали это с тренерами вратарей: проанализировали всех игроков, оценили их сильные стороны… Я готовлюсь сам», – приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам 1-го тура Бельгия занимает последнее место в группе G.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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