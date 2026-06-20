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Шотландия — Марокко: Сайбари открыл счёт в матче на второй минуте

Шотландия — Марокко: Сайбари открыл счёт в матче на второй минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Шотландии и Марокко. Игра проходит на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу африканцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
1-й тайм
0 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 2'    

На второй минуте полузащитник Исмаэль Сайбари открыл счёт в матче.

В 1-м туре группы С сборная Шотландии победила Гаити (1:0), а сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1). В заключительном туре шотландцы встретятся с Бразилией (25 июня), а марокканцы — с Гаити (также 25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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