Шотландия — Марокко: Сайбари открыл счёт в матче на второй минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Шотландии и Марокко. Игра проходит на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу африканцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте полузащитник Исмаэль Сайбари открыл счёт в матче.

В 1-м туре группы С сборная Шотландии победила Гаити (1:0), а сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1). В заключительном туре шотландцы встретятся с Бразилией (25 июня), а марокканцы — с Гаити (также 25 июня).