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Журналист ESPN раскрыл подробности будущего Себальоса, Мастантуоно и Гарсии в «Реале»

Журналист ESPN раскрыл подробности будущего Себальоса, Мастантуоно и Гарсии в «Реале»
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Мадридский «Реал» продолжает вести переговоры с полузащитником Даниелем Себальосом о досрочном расторжении контракта. Футболист готов отказаться от зарплаты за последний год трудового соглашения, чтобы «Бетис» смог подписать его на более доступных условиях. Об этом сообщает журналист ESPN Родра на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, новый главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью хочет видеть в составе своей команды форварда Гонсало Гарсию и крайнего нападающего Франка Мастантуоно.

Подчёркивается, что с января «Бетис» проявляет интерес к защитнику «Реала» Франу Гарсии.

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