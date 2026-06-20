Стал известен лучший игрок матча США — Австралия. Это не автор голов

Центральный нападающий сборной США Фоларин Балогун был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Австралию. Встреча завершилась со счётом 2:0.

24-летний футболист начал игру с первых минут и провёл на поле 89. Он не отметился результативными действиями, совершил два удара по воротам (ни одного в створ), заработал на себе два фола, отдал два ключевых паса. Американский футболист выиграл три из девяти единоборств (ни одного верхового) и совершил один успешный перехват. Точность его передач составила 64%. Кроме того, форвард получил жёлтую карточку по ходу встречи и девять раз потерял мяч.

В следующем туре сборная США сыграет с Турцией 26 июня. Австралийцы в этот же день встретятся с командой Парагвая. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.