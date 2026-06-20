Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен лучший игрок матча США — Австралия. Это не автор голов

Стал известен лучший игрок матча США — Австралия. Это не автор голов
Комментарии

Центральный нападающий сборной США Фоларин Балогун был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Австралию. Встреча завершилась со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Австралия
1:0 Бургесс – 11'     2:0 Фримен – 43'    

24-летний футболист начал игру с первых минут и провёл на поле 89. Он не отметился результативными действиями, совершил два удара по воротам (ни одного в створ), заработал на себе два фола, отдал два ключевых паса. Американский футболист выиграл три из девяти единоборств (ни одного верхового) и совершил один успешный перехват. Точность его передач составила 64%. Кроме того, форвард получил жёлтую карточку по ходу встречи и девять раз потерял мяч.

В следующем туре сборная США сыграет с Турцией 26 июня. Австралийцы в этот же день встретятся с командой Парагвая. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сборная США победила команду Австралии и набрала шесть очков в двух матчах ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android