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Шотландия — Марокко, результат матча 20 июня 2026, счет 0:1, чемпионат мира 2026

Сборная Марокко победила Шотландию во 2-м туре ЧМ-2026, забив самый быстрый гол турнира
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Завершился матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Шотландии и Марокко. Команды играли на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан). Победу со счётом 1:0 одержали футболисты африканской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 2'    

Единственный гол в игре был забит на второй минуте. Отличился полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари.

В 1-м туре группы С сборная Шотландии победила Гаити (1:0), а сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1). В заключительном туре шотландцы встретятся с Бразилией (25 июня), а марокканцы — с Гаити (также 25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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