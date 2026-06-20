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Томас Мюллер назвал игрока на ЧМ-2026, к которому следует присмотреться «Баварии»

Томас Мюллер назвал игрока на ЧМ-2026, к которому следует присмотреться «Баварии»
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Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением, что мюнхенскому клубу следует присмотреться к полузащитнику сборной Швейцарии и «Фрайбурга» Йохану Манзамби.

«Для меня он [Манзамби] – тот человек, который может стать сенсацией. Думаю, «Баварии» стоит обратить внимание на него», – приводит слова Мюллера Goal со ссылкой на MagentaTV.

Манзамби вышел на замену на 72-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (4:1) и отметился дублем. Действующее трудовое соглашение 20-летнего игрока с «Фрайбургом» рассчитано до лета 2030 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'
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