Томас Мюллер назвал игрока на ЧМ-2026, к которому следует присмотреться «Баварии»

Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением, что мюнхенскому клубу следует присмотреться к полузащитнику сборной Швейцарии и «Фрайбурга» Йохану Манзамби.

«Для меня он [Манзамби] – тот человек, который может стать сенсацией. Думаю, «Баварии» стоит обратить внимание на него», – приводит слова Мюллера Goal со ссылкой на MagentaTV.

Манзамби вышел на замену на 72-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (4:1) и отметился дублем. Действующее трудовое соглашение 20-летнего игрока с «Фрайбургом» рассчитано до лета 2030 года.

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