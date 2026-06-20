Форвард Марокко Сайбари забил самый быстрый гол текущего чемпионата мира

Форвард ПСВ и сборной Марокко Исмаэль Сайбари отметился голом на второй минуте встречи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Шотландией. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Джиллетт» в американском Фоксборо. На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 1:0 в пользу североафриканской команды.

Данный мяч является самым быстрым на текущем мировом первенстве. Быстрее, чем на шестой минуте, не был забит гол на этом турнире.

В 1-м туре группы С сборная Шотландии победила Гаити (1:0), а сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1). В заключительном туре шотландцы встретятся с Бразилией (25 июня), а марокканцы — с Гаити (также 25 июня).