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Форвард Марокко Сайбари забил самый быстрый гол текущего чемпионата мира

Форвард Марокко Сайбари забил самый быстрый гол текущего чемпионата мира
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Форвард ПСВ и сборной Марокко Исмаэль Сайбари отметился голом на второй минуте встречи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Шотландией. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Джиллетт» в американском Фоксборо. На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 1:0 в пользу североафриканской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
2-й тайм
0 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 2'    

Данный мяч является самым быстрым на текущем мировом первенстве. Быстрее, чем на шестой минуте, не был забит гол на этом турнире.

В 1-м туре группы С сборная Шотландии победила Гаити (1:0), а сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1). В заключительном туре шотландцы встретятся с Бразилией (25 июня), а марокканцы — с Гаити (также 25 июня).

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