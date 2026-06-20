Сборная США стала второй командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2026

Сборная США стала второй командой, досрочно обеспечившей себе право принять участие в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. Во 2-м туре американцы одержали победу над сборной Австралии (2:0). Встреча состоялась на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. В качестве главного арбитра выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

США набрали шесть очков в двух стартовых турах на групповом этапе и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира. У Австралии осталось три очка. В активе Парагвая и Турции, которые проведут свой матч сегодня в 06:00 мск, ни одного очка.

Ранее первой командой, квалифицировавшейся в плей-офф чемпионата мира стала сборная Мексики.