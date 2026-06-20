Черданцев иронично отреагировал на исход матча ЧМ Канада — Катар

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился постом о результате матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026, в котором хозяйка мирового первенства сборная Канады разгромила национальную команду Катара со счётом 6:0.

«Не могут без хоккея», — написал Черданцев, прикрепив фотографию с результатом матча.

В 1-м туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1. В играх 3-го тура, которые пройдут 24 июня, Канада и Швейцария разыграют первое место в турнирной таблице, а Катар сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.