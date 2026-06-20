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Черданцев иронично отреагировал на исход матча ЧМ Канада — Катар

Черданцев иронично отреагировал на исход матча ЧМ Канада — Катар
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Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился постом о результате матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026, в котором хозяйка мирового первенства сборная Канады разгромила национальную команду Катара со счётом 6:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

«Не могут без хоккея», — написал Черданцев, прикрепив фотографию с результатом матча.

В 1-м туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1. В играх 3-го тура, которые пройдут 24 июня, Канада и Швейцария разыграют первое место в турнирной таблице, а Катар сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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