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AS поделился информацией о положении Каррераса в «Реале» при Моуринью

AS поделился информацией о положении Каррераса в «Реале» при Моуринью
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Левый защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас останется в команде в следующем сезоне, несмотря на слухи о его возможном уходе. Испанский футболист знает, что «сливочные» не будут его продавать. Об этом сообщает AS.

По информации источника, новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью рассчитывает на Каррераса. Португальский специалист считает, что вместе с Кукурельей Альваро сформирует тандем левых защитников команды на сезон-2026/2027.

В минувшем сезоне Каррерас принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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