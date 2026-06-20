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Бразилия — Гаити: онлайн-трансляция матча Чемпионата мира по футболу 2026 началась

Бразилия — Гаити: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 года началась
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В 3:30 мск начался матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Гаити. Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес из Испании. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Перерыв
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

В 1-м туре группы С бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко — 1:1, а Гаити проиграла Шотландии — 0:1. В 3-м туре сборная Бразилии встретится с Шотландией (25 июня), а Гаити — с Марокко (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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