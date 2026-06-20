Турция — Парагвай: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 6:00 мск
Поделиться
Сегодня, 20 июня, состоится матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Турции и Парагвая. Команды будут играть на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Начало игры — в 6:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 1-м туре Турция уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай проиграл США — 1:4.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
Комментарии
- 20 июня 2026
-
04:22
-
04:14
-
04:10
-
04:05
-
04:03
-
04:00
-
03:57
-
03:46
-
03:45
-
03:44
-
03:34
-
03:30
-
03:25
-
03:16
-
03:00
-
02:59
-
02:48
-
02:39
-
02:33
-
02:25
-
02:20
-
02:11
-
02:10
-
02:09
-
02:02
-
02:02
-
01:54
-
01:38
-
01:36
-
01:36
-
01:28
-
01:27
-
01:15
-
01:15
-
01:03