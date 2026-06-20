Турция — Парагвай: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 6:00 мск

Сегодня, 20 июня, состоится матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Турции и Парагвая. Команды будут играть на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Начало игры — в 6:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В 1-м туре Турция уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай проиграл США — 1:4.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.