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Де ла Фуэнте назвал не испанского игрока, которого он пригласил бы в сборную

Де ла Фуэнте назвал не испанского игрока, которого он пригласил бы в сборную
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, какого футболиста из другой национальной команды он пригласил бы в «Фурия Роха».

«Я бы пригласил Хулиана Альвареса. Думаю, что он фантастический игрок. На мой взгляд, Хулиан идеально вписался бы в команду. Он был бы очень важным футболистом», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo со ссылкой на COPE.

Альварес выступает в составе сборной Аргентины. За национальную команду 26-летний нападающий провёл 52 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. В 2022 году в составе сборной Аргентины Альварес стал чемпионом мира.

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